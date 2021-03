El defensor del menor | La Prensa Panamá

Este cargo fue creado precisamente para garantizar y defender el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, su fundamento es la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 15 de 1990). Tiene una importancia cardinal en los casos de delitos sexuales, maltrato físico y psicológico, incumplimiento de deberes familiares cometidos contra menores y donde su representación legal por los progenitores o tutores está ausente, no se quiere ejercer o va en contra de sus intereses. La representación legal de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos está llamada a una vinculación como querellantes (parte) en los procesos penales, si bien es cierto, ser querellante en una causa penal es un derecho y no una obligación, cuando se trata de delitos donde los ofendidos son personas menores de edad, más que un derecho se convierte en una obligación o deber, que de no ser ejercido, conlleva a la intervención del defensor del menor, quien debe promover la acciones judiciales pertinentes.

