El deber del Estado panameño de prevenir los hechos de violencia

Por lo expuesto, si estas recomendaciones se pusieran en práctica, no habría excusa válida para que el Estado panameño no cumpla con estos principios básicos de protección de la vida e integridad de estas personas. Recordemos que también son ciudadanos que merecen el derecho a vivir con dignidad.

5 .- Evitar, de manera efectiva, el ingreso de armas, drogas, alcohol u otros objetos prohibidos por la ley, no solamente para las personas autorizadas para ingresar a las cárceles (familiares, religiosos, grupos deportivos, etc.) sino también sobre el personal de custodia y policía. Este control debe hacerse no solamente en forma manual –como son los registros e inspecciones– sino, además, con los medios tecnológicos apropiados.

Cabe recordar que , sobre el particular, disponemos específicamente de los llamados Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad formulados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2008, las que, como su nombre lo indica, son recomendaciones destinadas a evitar estas realidades tan penosas. Asimismo, disponemos del Manual de Seguridad dinámica e inteligencia penitenciaria elaborado por Naciones Unidas en el año 2015, todos los cuales desarrollan el documento básico sobre el particular: “ Las Reglas mínimas para tratamiento del delincuente ”.

