“El debate sobre si hay machismo en el reguetón es del 2005”

¿Qué opina de quienes desprecian el reguetón por considerarlo el género musical más machista? Esa gente tienen que ser dos o tres personas, porque en el mundo del reguetón hay tantas mujeres, como Rosalía, Karol G, Natti Natasha, Becky G… Hoy en día hay un gran movimiento femenino en la música al que yo he ayudado también. Me gusta mucho colaborar con ellas, creo que ese debate quedó como para el 2005 o incluso más atrás.

¿A quiénes considera sus mayores influencias a la hora de crear música? Un referente puede ser un fanático, puedes ser tú en un momento concreto, el cámara que me está grabando… Cualquiera que me cuente una situación puede ser un influente. No tiene porqué ser un artista.

¿Y las redes sociales, no las utiliza para llegar a su público? No tienen ningún papel en mi carrera. Con mis fans hablo mediante la música. Creo que es la mejor forma de comunicarme con ellos, de saber lo que los demás sienten. Las redes sociales son un engaño.

