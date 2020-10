El debate de los hisopados al azar: abogados dicen que la medida es autoritaria; el Minsa afirma que es para detectar a los asintomáticos

“Se ha emitido una resolución de carácter obligatorio para realizar la prueba cada vez que las autoridades de Salud así lo soliciten. Estamos hablando de las autoridades de salud a nivel local. Esto ¿por qué?: el 30% de las personas que están contagiadas son asintomáticas ¿Qué significa esto? Que de cada 100 personas que se contagian, 30 no se enteran nunca de que estuvieran contagiados. No van a presentar ningún tipo de síntoma. (…) Para contar la transmisión del virus por estas personas, es importante que el equipo de salud salga a buscar esas personas, explicó Sucre en la conferencia de prensa del pasado martes 27 de octubre.

