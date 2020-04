“El de la foto es Ozil”

no he soltado mentira alguna. El frívolo portavoz de Más Madrid se dedica a llamar a sus amiguitos a jugar al FIFA mientras el resto curramos. Ese es el tema. Si la foto es de su casa o de la tuya importa un comino

majo, que es el portavoz el que subió eso a su historia de Instagram… que no me han colado nada. Que Ozil no llamó a jugar al FIFA

“Así trabaja la izquierda . Pablo Gómez Perpinyá jugando al FIFA en supertelepija mientras los diputados del PP trabajan. Pero luego critica a Isabel Díaz Ayuso . Hay que tener los huevos cuadrados” , escribió ella, a lo que él tardó poco en responderle con la publicación original de Ozil: “Señora, no difunda bulos . El de la foto es Mesut Ozil. Yo tengo menos dinero pero mi abuela dice que soy más guapo y a mi me vale”.

El portavoz del partido de Iñigo Errejón convocó a sus seguidores en instagram a verle por Skype para echar una partida al FIFA. Para usarlo, empleó una foto que no era suya, sino de Mesut Ozil jugando en su gigantesca televisión . Esto fue criticado por Negro… sin saber que el de la foto no era Gómez .

