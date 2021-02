“El de Catar será un Mundial histórico, hay mucho prejuicio con este país y su cultura”

Xavi también destacó las ventajas de las que disfrutarán los aficionados que acudan a ver el Mundial. “Catar es un país pequeño, de poca extensión, y el futbolista no va a tener que viajar. Estará siempre en el mismo hotel. Es una ventaja para el espectáculo y para el aficionado, que podrá ver dos partidos el mismo día. Se verá un Mundial histórico. No tengo ninguna duda de que la gente se va a sorprender muchísimo. Hay mucho prejuicio a esta cultura y este paí s”, manifestó.

