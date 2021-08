El dardo de Rufián a Djokovic sobre soportar la presión en los Juegos Olímpicos

Novak Djokovic se mostró muy contundente tras conocer la decisión de Simone Biles de abandonar su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio debido a su ansiedad.

“La presión es un privilegio, amigo. Sin ella no existiría el deporte profesional”, declaró. “Si tu objetivo es estar en la cima de tu deporte, lo mejor es que comiences a aprender a lidiar con la presión y los momentos difíciles, tanto en la pista como fuera de ella”.

“No puedo decir que no vea o no escuche todo ese zumbido o ese ruido, porque por supuesto que está ahí, pero he aprendido a manejarlo de tal forma que no me destruya. No me desgastará. Siento que tengo la suficiente experiencia como para saber cómo debo entrar en la pista y jugar mi mejor tenis“, concluyó el deportista.





Tras disputar por la medalla de bronce contra Pablo Carreño y perder el partido, sus palabras se han vuelto en su contra. Las reacciones del tenista durante el partido se han vuelto en su contra debido a la agresividad que mostró al ir asumiendo que se le escapaba el tercer puesto.

Incluso, llegó a romper una raqueta y a lanzar otra contra la grada que se encontraba vacía en esos momentos a causas de las restricciones por la pandemia.

Después de abandonar la pista, tomó la decisión de no competir por la tercera posición en el dobles mixto, obligando a que su compañera Nina Stojanovic no pudiera disputar por la medalla.

Gabriel Rufián ha querido responder a las declaraciones del tenista a colación de lo sucedido este sábado en el partido que determinó su cuarto puesto. “Pues para saber gestionar la presión tan bien y disfrutar de ese privilegio tanto Djokovic ha ganado las mismas medallas que Simone Biles“, declaró.

El comentario del diputado de ERC enseguida se viralizó y consiguió miles de me gustas en Twitter.