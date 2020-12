El dardo de Alejandra Rubio a su tía, Carmen Borrego, tras su reconciliación con Jorge Javier Vázquez

Borrego aseguró que no piensa “abrir guerras”, pero su argumento no fue suficiente para Rubio, que le dejó clara su posición: “Si a mí un amigo me dice lo que Jorge ha dicho, el amigo se va a tomar por saco”.

“Yo no hubiera ido a por él ni de broma, yo tampoco vivo en el rencor pero olvidáis muy pronto las cosas”, valoró la joven, que recibió una contundente respuesta de Borrego: “Tú olvida las cosas cuando tú quieras que yo lo haré cuando a mí me dé la gana”.

La menor del clan Campos no olvida la guerra entre su abuela y el presentador de Sábado Deluxe, quien decidió poner fin a su amistad, por lo que no dudó en criticar en directo a su tía por hacer las paces con el catalán la pasada semana.

