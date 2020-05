El curioso requisito que pide Dinamarca para poder pasar sus fronteras

Jeg har aldrig hørt om et land, hvor indrejse kræver fremvisning af intime SMS’er fra kæresten eller fotos. Vi har (endelig) tilladt kærester at besøge hinanden, men ikke afskaffet retten til privatliv. Hvad med tro- og loveerklæringer i stedet? https://t.co/3owd7FYKSD #dkpol

Este requisito ha causado diferentes reacciones entre la población danesa. También algunos rostros conocidos mostraban su desacuerdo. Es el caso de Kristian Hegaard, parlamentario de Dinamarca, que escribía en su cuenta de Twitter: “Nunca he oído hablar de un país donde la entrada requiere la exhibición de fotos íntimas de pareja. Hemos permitido que los novios se visiten, pero no hemos abolido el derecho a la privacidad”.

