José Augusto García afirma que, aunque todos intentan buscar un culpable, “hay que recordar, a pesar de la dureza de la situación vida, que hay un solo culpable: la enfermedad por coronavirus, la COVID-19”. Además, señala que la gran mayoría de residencias, no han reforzado sus equipos médicos y de enfermería “porque no les obligaba la normativa” y añade que “habrá que reflexionar sobre este tema en el futuro”.

You May Also Like