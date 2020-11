El cuidado del cuidador | La Prensa Panamá

-Su bienestar como prioridad. Aquí es donde he notado que inicia el conflicto. ‘No hay nada más importante que mi mamá’, me decía una persona en consulta; ese es un sentir respetable; sin embargo, cuando se contrasta esta idea con un posible deterioro de la propia salud del cuidador, se logra ver que también es prioridad estar bien para que el otro esté bien.

En mi experiencia profesional y personal, he conocido algunos cuidadores y un factor común que he identificado en ellos es el sentimiento de culpa, quizás asociado al de responsabilidad, que surge al tomar una pausa, un momento para ellos. Y es que, muchas veces, al velar por el bienestar de este familiar o amigo enfermo, el autocuidado puede pasar a segundo plano.

You May Also Like