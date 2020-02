El cuarto puente y la línea 3

Las obras relacionadas con el cuarto puente y la lìnea 3 del Metro ya no serán proyectos exitosos, sin embargo la intercesión del Presidente de la República, en su función de coordinador de la labor de la administración (numeral 2 del Art. 183 de la Constitución ) podría evitar que estos desaciertos tengan efectos aún más catastróficos. Persistir en un error no es demostración de carácter.

Cuando el MOP decide que el cuarto puente no tendrá las facilidades de la línea 3 del Metro afecta económicamente a ambas entidades del Estado. Las dos tienen obras adjudicadas, cuyas modificaciones obligarán a negociar los precios con los contratistas por las variaciones en el alcance, por labores de diseño del puente en su concepción original (que ya no se usará) y por los retrasos mientras se aprueban los cambios. Las obras costarán más y su construcción se extenderá, afectando a todos los panameños.

You May Also Like