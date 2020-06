El cuarto álbum de la cantante Adele se ‘retrasará’

La cantante Adele ha compartido que su esperado cuarto álbum se retrasará porque está en cuarentena en medio de la actual pandemia de COVID-19.

La cantante británica dejó nerviosos a algunos de sus fanáticos el sábado cuando publicó una fotografía de sí misma cantando en un micrófono, que subtituló con un emoji críptico de cara sonriente.

Sus fanáticos se preguntaron si la imagen era una pista sobre su próximo álbum, que será el primero desde 2015, informa people.com.

“¿Adelanto? El álbum que saldrá hoy ??? !!!! ¡¡¡Dime ahora !! escribió un fan entusiasmado.

Adele se apresuró a cerrar la especulación, diciéndole al fanático que necesitaban “ser pacientes”.

Mire: Nuestra edición impresa

“Por supuesto que no. El “corona” no ha terminado. Estoy en cuarentena. Usa cubrebocas y sé paciente ”, escribió.

El año pasado, la rapera Nicki Minaj dijo que la pareja había grabado una canción “épica”, y grabaron juntas un video musical.

La ganadora del Grammy no ha lanzado nueva música desde “25” de 2015, que incluía sencillos como “Hello” y “Send my love (to your new lover)”. El álbum, que fue su tercer lanzamiento de estudio, le valió al artista cinco Grammys, incluido el álbum del año.

En los últimos tiempos, Adele ha aprovechado la oportunidad de pasar más tiempo de lo habitual en casa con su hijo Angelo, de siete años, que comparte con su ex esposo Simon Konecki.