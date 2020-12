El CSIC prueba cócteles antivirales para bloquear posibles mutaciones del Covid

Otro precedente de éxito de las terapias de combinación ha sido el tratamiento contra la hepatitis C, especialmente gracias a los nuevos antivirales de acción directa (sofosbuvir, daclatasvir, etc.), que permiten eliminar el virus en un 98% de los pacientes . Recientemente se ha demostrado que la combinación de la ribavirina y el favipiravir, dos mutágenos letales que se están probando ahora contra el coronavirus, son capaces de extinguir este virus.

