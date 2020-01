El cruce a nado del Canal

Es claro que otros países lo continuaron haciendo. El calado máximo del canal está anotado como de 12 metros de profundidad. Entre el 15 y el 17 de agosto de 1914 cruzó, el primer yate particular: el “Lasata”, de Morgan Adams. De la marina de Guerra de Estados Unidos pasó de primero el “Júpiter” (10 de octubre de 1914) con rumbo a Filadelfia. Algunos se preguntan si lo hizo en horas de la noche -en ese tiempo no se acostumbraba- no comprendemos por qué de esa sospecha.

Los dos navíos que han pagado las cuotas más altas han sido los cruceros para turistas. El “Coral Princess”, de la línea Princess Cruisers, con 217 mil 513 dólares con 75 centavos, con medidas de 254 metros de largo y 32 metros de ancho. Seguido del “Radiance of the Seas”, que pagó 217 mil 137 dólares.

You May Also Like