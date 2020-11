El crédito y la información crediticia en la APC

Así que restringir el crédito es disminuir la capacidad polivalente de los valores y acotar el consumo. Es lo que se hace cuando se quiere forzar la economía a no crecer o crecer menos. Y eso precisamente es lo que se obtendrá al reducir los 7 años en que hoy en día es pública la información crediticia, como acaban de hacer los diputados con la pretendida modificación a la Ley No. 24 de 2002. Le van a hacer un gran daño a la economía, porque luego de la contracción producida por las medidas de restricción de movilidad, la economía se ha contraído y ahora necesitamos que crezca.

Una economía sin crédito no se expande sino que crece vegetativamente. Está limitada a sólo lo tangible, lo básico, lo necesario para subsistir: trueque. El trueque mejora el consumo, pero no lo acelera. Por eso sostengo que la Caja de Ahorros debe reasumir su rol esencial de promover el ahorro y así disciplinar a la llamada “banca de consumo” que presta para consumir.

