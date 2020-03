El covid-19 y la exportación de carnes

De los contenedores enviados a China con carne bovina por dos empresas nacionales, devolvieron ocho sin que lleguen a puertos, por causa del Covid-19, y ordenaron parar los envíos. El excedente de producción de nuestra ganadería había encontrado un mercado externo, ya que el nuestro ha estado saturado con la importación de la cuota dentro del TLC con Centroamérica, que casi toda la cubre Nicaragua y la del TPC con Estados Unidos, aparte de los cortes especiales que vienen de Suramérica.

El consumo nacional de carne de res desde 2012 hasta finales de 2019 ha disminuido 18%. Según el INEC, el consumo per capita de 67 kilos que había en 2012, bajó en el 2019 a 52 kilos, lo que significa una baja anual de 11, 750 kilos de consumo, que representa 74 mil reses menos.

Las razones que consideramos fundamentan este fenómeno son: el precio en pie promedio pagado por kilo al ganadero en 2012 era $1.41 dólares y 1.96 dólares en 2019 (en los años: 2915, 20 16 y 2017 subió hasta $2.20 el kilo) en ese periodo el incremento de precio fue del 39%.

La carne de pollo fue lo contrario: en 2012, su consumo per capita era de 41 kilos, y en 2019 subió a 47.5 el kilos. Igual fue la carne de cerdo, que subió de 11. 8 kilos de consumo en 2012 per capita, subió, en 2019 a 16. kilos per capita.

Según la ANAGAN y otras asociaciones de ganaderos regionales, existe un excedente de 25 mil novillos gordos para sacrificar en este momento en el país. Los que se pensaban exportar a China Popular, ya que la cuota que tenemos en el TPC con Estados Unidos de 60 mil toneladas métricas, desde 2011, no se ha podido usar por no haber cumplido con las pruebas de residuos tóxicos, y la adecuación de normas legales y de vigilancia epidemiológicas que exige el comprador. Esta responsabilidad realmente corresponde legal y técnicamente al Departamento de Protección de Alimentos del MINSA (DEPA) y a lo mejor es la razón principal de no haberse cumplido con su implementación durante casi 10 años.

Repitiendo una vez más que nuestro mejor mercado, en mi opinión, para la carne bovina panameña ¡es el de Estados Unidos! Por ese motivo consulte al doctor César Sandoval y a la licenciada Arlleen Villalaz, funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, responsables de los trámites para exportar a EUA a través del TPC. Al plantearle la posibilidad de que ese excedente de novillos terminados se pudiera trasportar por tierra hasta Costa Rica o Nicaragua, para faenarlos allá, y que su carne se exportara bajo el TPC de estos países con los EUA. La respuesta fue que sí se podría, pero la carne tendría que salir como de origen de Costa Rica o Nicaragua, bajo la cuota que ellos también tienen para exportar a EUA.

El doctor Sandoval y la licenciada Villalaz me expresaron que no habían considerado esa posibilidad, pero ante lo ocurrido con el mercado de China, de esa forma era viable, siempre y cuando ambos países centroamericanos aceptararan contribuir.

En 2012, semanalmente se vendían a Costa Rica, organizados por ANAGAN, 1,200 novillos de nuestra ganadería, cuya carne era exportada a EUA. ¡Tenemos la ganadería más sana de la región! y libre de enfermedades transfronterizas como fiebre aftosa, gusano barrenador y “vacaloca”. Es irónico que con estas excelentes condiciones de salud animal, como país, desde la década de 1970, no podamos exportar carne bovina a nuestro socio estratégico EUA, mientras que todos los países centroamericanos si lo hacen. Solo por la falta de un laboratorio de residuos tóxicos convencional.

El incremento del 39% del precio del novillo en pie en el periodo 2012/2019, es la consecuencia de mantenerse nuestra ganadería como extensiva y tradicional, sin haber sufrido las transformaciones tecnológicas, como lo han hecho los países vecinos, produciendo con mayores índices de productividad (costo vs beneficios), eficiencia y competividad para ofrecer mejor calidad y precios al consumidor nacional y competir en el mercado final, al exportar nuestra carne bovina.

Con la implementación de un servicio de extensión agropecuario con la participación de todas las instituciones del sector público agropecuario, estoy seguro de que se logrará la tecnificación, la eficiencia y la competitividad en el agro panameño a todos los niveles. Así podremos producir más, en menos área de tierra, como recomienda mundialmente la FAO.

El autor es veterinario, extitular del Mida y ex legislador de la República