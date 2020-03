El Covid-19 y el virus económico

El temor es entendible por dos aristas: a) la psicológica, pues el Covid -19 es un virus desconocido y no hay nada que cause más temor que lo desconocido; y b) la económica, ya que las medidas de contención del virus han impactado en la cadena de suministro, creando consenso de que habrá una disminución de la economía global, concentrándose la discusión en qué tan fuerte y prolongado será ésta.

Con la reciente propagación del Covid-19, el temor es la fuerza dominante en los mercados. Las ventas han llevado a que el Dow Jones perdiera 21% de su valor entre el 14 de febrero y el 13 de marzo, trayendo como consecuencia que el índice de volatilidad VIX llegara a niveles de 75, lo cual no se había visto desde la crisis de 2008, provocando que los inversionistas busquen refugio en los US Treasury, llevando el rendimiento del bono a 10 años a su nivel más bajo de la historia: 0.50%.

You May Also Like