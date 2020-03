El Covid-19 y el derecho internacional

Ante la pandemia del Covid-19, la respuesta de la gran mayoría de los Estados se ha sustentado en la normativa internacional encargada del control de las enfermedades infecciosas. Esta columna ofrece una introducción general a la temática, enfocándose en la evolución histórica y el estatus actual de la normativa aplicable. La cooperación internacional es un elemento fundamental para el control de las enfermedades infecciosas, pues estas últimas no conocen fronteras. Consecuentemente, para que la cooperación internacional sea efectiva debe estar acompañada de un robusto desarrollo normativo. Los primeros pasos en tal sentido se produjeron en Europa. En 1851, se celebró, en París, la Primera Conferencia Sanitaria Internacional. Ésta y otras conferencias sucesivas se enfocaron en bloquear la entrada a Europa de enfermedades provenientes de Asia (la peste bubónica, el cólera y la fiebre amarilla). Es decir, no se buscaba prevenir las enfermedades, sino establecer un cordón sanitario europeo mediante la adopción, por parte de los Estados europeos, de medidas sanitarias específicas y de estándares de cuarentena comunes. Inicialmente, la comunidad internacional buscó proteger el comercio y la economía de los Estados, balanceando las cuestiones sanitarias con las comerciales, sin un enfoque pro hominem. A partir de estos esfuerzos se establecieron obligaciones de notificar los casos de enfermedades infecciosas, el desarrollo de capacidades técnicas y la armonización de las medidas de aislamiento y cuarentena.

You May Also Like