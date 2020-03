El Covid-19 permanece en algunas superficies hasta tres días y puede transmitirse por el aire

El SARS-CoV-1, su sucesor que ahora circula por todo el mundo, surgió de China e infectó a más de 8.000 personas en 2002 y 2003. Fue erradicado por el rastreo intensivo de contactos y medidas de aislamiento de casos y no se han detectado casos desde 2004. Es el coronavirus humano más relacionado con el SARS-CoV-2. En el estudio de estabilidad, los dos virus se comportaron de manera similar, lo que desafortunadamente no explica por qué Covid-19 se ha convertido en un brote mucho más grande.

El virus que causa la enfermedad por coronavirus, Covid-19, permanece estable durante varias horas o días en aerosoles y en superficies , según un nuevo estudio de los científicos de los Institutos Nacionales de Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad de Princeton publicado en The New England Journal of Medicine.

