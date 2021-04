El covid-19 no desaparecerá con las vacunas, dice estudio de Oxford

Dicho eso, podemos entender lo que declaró a CNN Sarah Walker, investigadora jefa y lideresa académica de la Encuesta de Infección covid-19 de la Universidad de Oxford, sobre que, debido a que las vacunas no eran 100% efectivas, no reducirían las infecciones a cero, pero podrían hacer que covid-19 se convierta en una enfermedad endémica.

You May Also Like