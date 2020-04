“El Covid-19 me puede chupar el culo”

Lejos de arrepentirse, Dennis argumentó que no podía más con el encierro. “Podría mostrar la realidad de cómo es la situación y no ser uno de tus adorados drones que muestran su ‘mundo perfecto’ como un atleta de élite ¿Cuál te gustaría, el real o el falso?”, dijo.

Dennis no dejó la polémica en ese comentario. Se enredó a discutir con sus seguidores, que le afearon su actitud, no sólo por saltarse el confinamiento, sino además por presumir de ello.

El australiano Rohan Dennis no se ha tomado demasiado bien no poder salir a entrenarse y, pese a la orden estricta del Gobierno español de que nadie puede salir de su casa salvo causas de fuerza mayor, decidió irse en coche a dar una vuelta por Girona , donde reside.

