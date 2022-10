El costoso privilegio de tener escoltas pagados por el Estado

La Prensa preguntó cuántas personas tienen escolta, quiénes son los escoltados, la cantidad de miembros asignados a cada uno, sus rangos oficiales y la duración de la asignación. El pasado 7 de septiembre, el director del SPI contestó la solicitud de este medio, negando la información requerida; incluso, dijo que no podía suministrar los nombres de los agentes, pero en la carta enviada por La Prensa no se le solicitó ese nivel de detalle.

You May Also Like