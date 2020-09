El Corte Inglés lanza una ‘app’ con una tarifa más económica para competir con Amazon

Hasta el momento, El Corte Inglés solo tenía las apps para móviles su Supermercado y para Hipercor, fundamentalmente enfocadas a la alimentación, y otras aplicaciones meramente informativas, pero no contaba con una aplicación desde donde se puedan realizar compras de todo el catálogo de productos y marcas de los grandes almacenes, en particular, el textil.

