El Corte Inglés lanza la campaña Venta Privada con descuentos de hasta el 30% en moda, zapatería, lencería y deportes

Y en la juguetería, El Corte Inglés va a continuar con su descuento directo del 20% hasta el 13 de diciembre en una gran selección de marcas como Lego, Aquabeads, Epoch Games, Party&Co, Barbie, Lightyear, Motu, Nancy, Bebés Llorones Lágrimas, Play Fun Games, Meccano, Harry Potter, Crystal Flyer, Pixobitz, Tuc-Tuc Bólidos, Switch&Go Dinos, Kidizoom Smartwatch DX2, Brawl Star, Among Us, Winx, Yu-Gi-Oh y Smighties.

You May Also Like