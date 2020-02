El coronavirus y la visión mundial de Xi Jinping

No todos en la jerarquía superior del PCC comparten la visión mundial de Xi. Existe mucho disenso y debate interno sobre si China se está excediendo al alejarse de la estrategia de larga data de Deng Xiaoping de “oculta tus capacidades, gana tiempo, nunca tomes la delantera” . El tiempo dirá cómo resultarán estos debates, particularmente en el período previo al 20 Congreso Nacional del partido en 2022, que tomará la decisión crucial sobre si extender o no el mandato de Xi más allá de los límites previos –en los años 2020 y posiblemente más allá.

La tercera misión es expandir la economía. Xi entiende que el tamaño, la fuerza y la sofisticación tecnológica de la economía son centrales para todas las dimensiones del poder nacional, incluida la capacidad militar. Es más, sin un crecimiento de largo plazo, el ingreso per capita no aumentará y China caerá en la trampa del ingreso medio. Un crecimiento sostenido, por lo tanto, también es central para la legitimidad del PCC, como lo es el esfuerzo nacional para convertirse en una superpotencia tecnológica, con dominio global en 5G, semiconductores, supercomputadoras e inteligencia artificial (IA).

Para entender por qué, debemos considerar la visión subyacente del mundo que guía a Xi mientras busca concretar su sueño de convertir a China en la gran potencia global del futuro. Cuando la gente me ha preguntado qué quiere Xi, he explicado su estrategia en términos de diez prioridades. Esto se puede ver mejor como diez conjuntos de círculos concéntricos que emanan del centro del partido o, en la tradición del psicólogo Abraham Maslow, la Jerarquía de Necesidades de Xi.

