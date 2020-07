“El coronavirus va a sumir en la pobreza extrema a 60 millones de personas”

Las empresas españolas que forman parte del Pacto Mundial nos han dicho en un sondeo que en el 49% de los casos la pandemia no afectará a su trabajo en materia de sostenibilidad, en el 35% les afectará de forma positiva y solo en un 16% de los casos les afectará negativamente. Nuestra opinión aquí es clara: las empresas que quieran salir de esta crisis sin criterios de sostenibilidad no lograrán sobrevivir.

Pueden y deben, pues su papel es imprescindible. Ni habrá empresas prósperas sin entornos prósperos, ni nuestras economías pueden ser fuertes y sostenibles si las empresas no tienen una gestión equivalente. El desarrollo sostenible es, sin duda, una de las principales herramientas que nos permitirán superar esta crisis y seguir evolucionando como sociedad. No solo para las grandes empresas; España es un país de pymes, su papel es fundamental. Pensando en ellas, hemos adecuado algunas pautas en un documento específico para ellas.

