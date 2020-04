El coronavirus resucita a Facebook como un centro neurálgico de noticias

Hasta hace poco tiempo, en ocasiones, Facebook podía sentirse como el equivalente virtual de un aburrido salón de bingo: un lugar de reunión pasado de moda y poblado principalmente de jubilados en busca de conversación y entretenimiento barato.

Así era antes del coronavirus.

Ahora, millones de personas, atrapadas dentro de sus casas y aisladas de sus familiares y amigos, están redescubriendo las virtudes de la red social. Esto ha elevado a niveles históricos el uso de funciones de Facebook como los mensajes o las videollamadas y ha impulsado un aumento en el tráfico para los editores de noticias relacionadas con el virus.

Hasta el 19 de marzo, en Estados Unidos, más de la mitad de los artículos consumidos en Facebook estaban relacionados con el coronavirus, de acuerdo con un informe interno que obtuvo The New York Times. En total, la semana pasada, el tráfico en Estados Unidos desde Facebook hacia otros sitios web también se incrementó más de un 50 por ciento en comparación con la semana anterior debido “casi por completo” al intenso interés en el virus, según el informe.

LEA TAMBIÉN: Broadway está cerrado, pero sus edificios aún cantan

Regístrate para recibir contenido exclusivo

El informe, publicado en la red interna de la empresa por Ranjan Subramanian, un científico de datos de Facebook, era un análisis extenso sobre un fenómeno descrito como un “aumento sin precedentes en el consumo de artículos noticiosos en Facebook” durante las últimas semanas.

De acuerdo con el informe, más del 90 por ciento de los clics en contenido sobre el coronavirus provino de los “Power News Consumers” (grandes consumidores de noticias) y “Power News Discussers” (grandes comentaristas de noticias), términos que usa Facebook para identificar a los usuarios que leen y comentan las noticias con una frecuencia mucho mayor que la del usuario promedio. La empresa está considerando varias opciones para dirigir a esas personas información de una calidad más alta a fin de garantizar que esta “se propague corriente abajo”.

“Estos usuarios están teniendo un impacto extraordinario en la dieta de información sobre el coronavirus de otros usuarios de Facebook”, escribió Subramanian.

El informe muestra que está monitoreando de cerca los hábitos noticiosos de la gente durante un periodo crítico y está intentando guiarlos activamente hacia fuentes acreditadas, lo que equivale a un experimento mundial en tiempo real sobre la distribución de las noticias.

El resurgimiento de Facebook como un centro dominante de noticias es un giro extraordinario. Durante años, las noticias compartidas en la red social habían disminuido, en parte porque la empresa intentó enfatizar las publicaciones personales reconfortantes por sobre las noticias nacionales polarizadoras.

ADEMÁS: El coronavirus explotará economías europeas

En 2018, Facebook ajustó el algoritmo de su sección de noticias para mostrar más publicaciones de familiares y amigos, lo cual perjudicó a los editores de noticias y entretenimiento que dependían de la red social para su tráfico. Como resultado de los cambios en Facebook, algunos de esos editores cerraron, mientras que otros se vieron obligados a buscar tráfico en otras fuentes.

Hasta la semana pasada, una gran parte del nuevo tráfico de Facebook relacionado con el virus fluía hacia fuentes tradicionales de noticias. Este mes, durante un periodo de dos semanas, The Washington Post obtuvo un 119 por ciento más de clics en sus enlaces de Facebook que en el mismo periodo del mes pasado, mientras que el tráfico hacia los artículos de The Atlantic aumentó más de cuatro veces en el mismo periodo, de acuerdo con el informe. El tráfico de Facebook hacia el Times ha crecido un 180 por ciento, mientras que el tráfico hacia NBC News aumentó un 160 por ciento.

El informe señaló que, desde inicios de marzo, cuando los artículos sobre el brote del coronavirus comenzaron a captar el interés de los usuarios estadounidenses de Facebook, esos usuarios han buscado noticias de fuentes con una mayor calidad que las que usualmente consultan.

Estas fueron buenas noticias para esos editores, pero también para la sociedad debido a la relación que hay entre obtener información precisa sobre el virus y tomar las precauciones sanitarias adecuadas para limitar su propagación.

TAMBIÉN: Por la pandemia, una crítica de cine extraña ‘sentarse en la oscuridad’

Sin embargo, fueron malas noticias para los editores con índices más bajos de calidad. Este mes, el tráfico de The Daily Mirror, un tabloide británico que en febrero tuvo más clics en Facebook que cualquier otra publicación de lengua inglesa, cayó un 28 por ciento. Y el tráfico de Facebook hacia The Daily Wire, un sitio web de noticias conservador que ocupó el tercer lugar en clics de todas las publicaciones de lengua inglesa en Facebook durante el mes de febrero, cayó un 20 por ciento.

Estas tendencias podrían ser una señal de que los usuarios están buscando fuentes más acreditadas por sí solos. También podría indicar que Facebook cambió sus algoritmos para promover contenido de editores de alta calidad.

El informe destacó que los editores de noticias locales habían recibido un impulso más grande en el tráfico que los medios no locales, un reflejo del interés de los usuarios en el impacto del virus en sus comunidades cercanas.

El informe de Facebook, que presenta una lista de cien editores de noticias en lengua inglesa clasificados según el número de clics que recibieron de la red social en febrero, también ofreció una mirada inusual hacia los sitios que publican las noticias que suelen consumir los usuarios.

INTERESANTE: Poco a poco hay paridad en el deporte sobre hielo

The Daily Mirror, The Daily Mail y The Daily Wire ocuparon los primeros tres lugares, seguidos de GoFundMe, el sitio de microfinanciamiento colectivo. La BBC, CNN, The Washington Post y Fox News aparecieron dentro de los primeros diez puestos, mientras que MSNBC estuvo en el lugar 79, detrás de Breitbart, Page Six y ScaryMommy.com.

El informe también mencionó que en un momento dado los usuarios podrían cansarse de las noticias sobre el coronavirus.

“La fatiga de las noticias puede ser un problema real y deberíamos monitorear el sentir de la gente en este aspecto para ver si hay algún cambio de clasificación o producto que esté contribuyendo al cansancio”.