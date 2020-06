El coronavirus reduce el tránsito en el Canal de Panamá

De acuerdo con estadísticas enviadas por la Autoridad del Canal de Panamá a The Associated Press, entre abril y mayo el canal registró 260 cancelaciones, 119 de ellas de cargueros gigantes con gas natural licuado y gas licuado de petróleo mayormente de Estados Unidos al mercado asiático y que tenían previsto utilizar el canal ampliado, que desde que se puso en operación a mediados de 2016 incrementó los ingresos en la ruta. Los cruceros y porta vehículos también mermaron.

