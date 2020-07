¿El coronavirus provoca lesiones en la piel de los niños? Un nuevo estudio cree que no

El Servicio de Dermatología del Hospital La Fe de València no ha identificado la Covid-19 como causante de las lesiones dermatológicas analizadas en pies y manos de niños, según señala en un editorial y un artículo científico prospectivo publicado en la revista ‘Journal of American Medical Association (JAMA) Dermatology’ sobre estas heridas y su posible relación con el coronavirus.

Así, bajo el título ‘Assesment of Acute Acral lesions in a Case series of children and adolescents during the COVID-19 Pandemic’, han analizado una serie de 20 niños y adolescentes de entre uno y 18 años, atendidos en La Fe durante el mes de abril, en quienes no han identificado el coronavirus como causante de ninguno de estos casos. Estas conclusiones coinciden con estudios similares publicados que se citan en el editorial de este mes de la revista JAMA y que apuntan a continuar con la investigación para detectar la posible causa.

Según ha explicado el centro en un comunicado, coincidiendo con el estado de alarma decretado en España y el confinamiento, se observó el aumento de atenciones en Urgencias por la aparición de lesiones cutáneas similares a sabañones, especialmente en las manos y pies de niños y adolescentes, que se identificaron como posible síntoma asociado a la infección por coronavirus.

El servicio de Dermatología de La Fe y su equipo de médicos internos residentes llevaron a cabo un estudio para tratar de encontrar la relación de las lesiones en la piel con el coronavirus, y excluir otras posibles causas.

Ningún menor testó positivo por coronavirus

En concreto, en el Hospital La Fe “atendimos a un total de 20 niños que consultaron en urgencias por pequeñas manchas violáceas en la piel de las manos y/o los pies que podían ulcerarse o acompañarse de algún nódulo. Llamaba la atención que ninguno de estos niños había tenido fiebre u otros síntomas de la infección por coronavirus ni tampoco sus familiares o convivientes”, explica Juncal Roca, Médica Interna Residente de cuarto año de La Fe y primera firmante del artículo.

A cada menor que se consultó se le realizó un estudio exhaustivo que incluía una analítica completa, serologías y PCR para detección de coronavirus y de otros virus que podrían originar lesiones similares en la piel; además, en algunos de los casos, también se realizó una biopsia de piel para su estudio microscópico”, ha añadido la doctora.

“En todos nuestros casos, las analíticas fueron normales y la serología y PCR de coronavirus y de otros virus fueron negativas. Ninguno de los menores ni sus convivientes presentaron durante la evolución síntomas de coronavirus, y las lesiones de la piel se curaron sin dejar secuelas”, ha recalcado el doctor Ignacio Torres- Navarro.

“En caso de que se tratase de un síntoma de SARS-CoV-2, sería una situación leve y poco transmisible a personas adultas o ancianas, que tampoco desarrollarían enfermedad grave”, ha detallado el doctor Rafael Botella, jefe de Servicio de Dermatología del Hospital La Fe. Por ello, ha transmitido “un mensaje de tranquilidad y recomendar a las familias que ante la nueva aparición de lesiones de características similares en palmas y plantas, en primer lugar hay que mantener la calma y, por otro lado, recomendamos consultar con un especialista, con el fin de descartar otras enfermedades de la piel que puedan manifestarse de forma similar y requieran otro tipo de tratamiento o actuación”.