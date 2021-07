El coronavirus pone en jaque las Finales NBA por varios contactos

Thanasis Antetokounmpo , hermano mayor de Giannis y uno de los jugadores que está jugando minutos residuales en las últimas semanas, es uno de los que ha entrado en barbecho. Se ha aislado al entrar en el protocolo de la NBA para los contactos estrechos con un positivo, según avanzó Shams Charania (The Athletic) . No sólo por su relación familiar sino por lo habitual de sus interacciones, como el ritual de motivación antes de saltar a la cancha, es lógica la honda preocupación en la franquicia de Milwaukee .

El coronavirus vuelve a explotar en contagios y la NBA no se puede mantener al margen. Sirva como ejemplo que Monty Williams, como otros trabajadores, vuelve a llevar mascarilla en la sala de prensa, no como en el resto de la serie. El virus, pese a las vacunaciones, sigue pululando. En las Finales 2021, ya lejos de la burbuja del año pasado en Lake Buena Vista, también ha caído. En los Bucks empieza el pánico después de las informaciones que se han sucedido antes del quinto partido (2-2), que dejan a un jugador y un entrenador aislados y con la esperanza de que sean los únicos y no haya más afectados.

You May Also Like