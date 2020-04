El coronavirus no ha frenado la construcción del nuevo puente de Génova

Pero “la herida de Génova no se puede curar por completo porque hay 43 víctimas y no lo olvidamos. Los juicios por las responsabilidades de esta tragedia aún no se han completado y deben completarse”, añadió.

El jefe de Gobierno, vestido con un chaleco reflectante y casco, subrayó que con esta jornada “curamos una herida”, y se restablece “una arteria fundamental de comunicación”, pero añadió que la herida no se puede cerrar totalmente porque no es posible olvidar a las víctimas.

You May Also Like