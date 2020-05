“El coronavirus está perdiendo fuerza y es menos agresivo”

No obstante, Caruso advierte sobre esta variante que han logrado aislar: “Todavía no sabemos si esta variante está circulando y cuánto circula , no es por eso que los casos de Covid-19 son menos numerosos y menos graves”, ha indicado.

El calor no sería el único factor, según Caruso. “Incluso las mascarillas , que siempre he promovido desde el principio como una forma de protección para aquellos que reciben o dan virus, son una herramienta importante para combatir la circulación viral”.

