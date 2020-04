El coronavirus está demostrando que necesitamos cadenas de suministro más resilientes

Mientras los gobiernos y agencias de servicios médicos trabajan para evitar el avance del COVID-19, los fabricantes en más de una docena de industrias tienen dificultades para manejar el creciente impacto de la pandemia en sus cadenas de suministro. Lo amplio de la crisis puede observarse en datos publicados por Resilinc, que muestran el número de instalaciones industriales localizadas en las áreas en cuarentena de China, Corea del Sur e Italia, y el número de productos que se obtienen en las regiones de China que están bajo cuarentena.

Muchas compañías están en dificultades para identificar cuáles de sus proveedores “invisibles” de nivel inferior – aquellos con quienes no tratan directamente – están ubicados en las regiones afectadas dentro de China. Muchas probablemente están lamentando su dependencia de una sola compañía en cuanto a los insumos que adquieren directamente.

En muchos casos, las raíces de la actual crisis en la cadena de suministro se derivan de decisiones tomadas mucho antes – por ejemplo, obtener de un solo proveedor o región una resina plástica que es vital para muchas industrias. Dichas decisiones caen en cascada a lo largo de las cadenas de suministro, afectando incluso a compañías que no compran directamente materiales o productos de China, pero que tienen proveedores que sí lo hacen.

Los principios de gestión de riesgos deberían aplicarse, cuando menos, a los niveles 1 y 2 de la cadena de suministro de la compañía. Más allá del nivel 2, los riesgos al menos deberían ser comprendidos.

En algunos casos, no será posible encontrar múltiples fuentes para ciertas partes o materiales. Por ejemplo, un proveedor podría poseer una singular propiedad intelectual; algunas veces los volúmenes no son suficientes para justificar dos proveedores, o simplemente no hay múltiples fuentes disponibles. En estos casos, las compañías necesitan complementar sus tradicionales prácticas de proveeduría con nuevas fuentes de datos y nuevos enfoques para entender y mitigar los riesgos.

Cuando menos, las compañías deberían invertir en un monitoreo 24/7 de sus proveedores globales. Tecnologías como la inteligencia artificial y el procesamiento de lenguaje natural han hecho que un amplio monitoreo de los proveedores sea accesible y esté fácilmente disponible.

Algunas compañías, como General Motors, han ido más allá y han pasado muchos años mapeando ampliamente sus cadenas de suministro. Ello implica involucrar a los proveedores para entender sus instalaciones y subcontratistas globales, además de saber qué partes se originan o pasan por esas instalaciones. Las compañías que invierten en esta clase de esfuerzos se benefician cuando hay disrupciones, porque en un lapso de horas o de minutos son capaces de triangular cómo podría verse afectada su cadena de suministro en los días y meses por venir.

El costo de mapear y monitorear se ha reducido en la última década. Actualmente, esta inversión es fácilmente compensada por los ahorros en forma de una menor dependencia respecto al inventario, los procesos manuales y las personas – y una cadena de suministro rápida, adaptable y ágil que se mantiene operacional, a pesar de todo lo que sale mal.

En las primeras semanas del 2020, las compañías que habían mapeado su cadena de suministro ya sabían qué partes y materias primas se originan dentro y alrededor de Wuhan, China, y, como resultado, pudieron evitar la frenética búsqueda de información, pasando rápidamente a sus respuestas.

La epidemia del coronavirus nos enseña — una vez más — que un robusto sistema de monitoreo de los proveedores, que mapee las dependencias en los niveles inferiores, es un requisito básico para los profesionales de las cadenas de suministro y la proveeduría en la actualidad.