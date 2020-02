El coronavirus en perros existe, pero es totalmente diferente al de Wuhan

De acuerdo con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (España), los coronavirus “son una amplia familia de virus que normalmente afectan solo a los animales”. No obstante, como indican, algunos pueden transmitirse de animales a seres humanos como sucedió con el SRAS-CoV o el MERS-CoV . No es el caso del actual coronavirus chino, ya que todavía no se ha demostrado la fuente inicial de contagio.

