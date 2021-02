el coronavirus convirtió a Codogno en la ‘zona cero’

Después se comprobaría que aquel amigo había vuelto de China hacía tiempo, que era negativo por Covid-19 , también que el virus ya circulaba anteriormente en el continente y que muchos diagnósticos de neumonías comunes realizados en los meses anteriores no eran correctos. Pero entonces no se sabía.

El aniversario no podía celebrarse en otro sitio que no fuera esta pequeña localidad de unos 15.000 habitantes , que hace un año se convirtió en el primer foco del coronavirus en Europa.

