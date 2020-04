El coronavirus amenaza la floreciente industria de las bodas en Europa

Solo falta que vengan los visitantes, dice escéptica Pennarun. “Atrasar una boda no es sencillo. Los novios se habían hecho una idea de su gran día y no va a ocurrir como previsto…”, recuerda.

“Mucha gente se ha quedado sin nada, en particular, los independientes”, lamenta un fotógrafo profesional que prefiere no dar su nombre.

You May Also Like