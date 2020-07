El coronavirus acelera el declive del uso de las monedas y billetes mientras crecen los pagos con tarjeta y el móvil

Mientras no haya vacuna frente al coronavirus, las tarjetas y los pagos digitales, previsiblemente, prevalecerán sobre el uso de las históricas monedas y billetes. No obstante, el dinero en efectivo, de momento, resiste a la pandemia en España.

“La crisis de la Covid-19 ha jugado un importante papel en la aceleración de la digitalización en las finanzas, sobre todo a partir de la recomendación de la OMS de priorizar los pagos con tarjeta y con tecnología contactless como medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio”, recalca. No obstante, el Banco Central Europeo (BCE) advierte que no está permitido el fin del efectivo en la zona euro y defiende que es seguro.

