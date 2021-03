¿El corazón de Doralis Mela está abierto al amor?

A Doralis Mela le cae, le llueven piropos, halagos y comentarios hermosos en las redes sociales de sus seguidores caballeros que no le pierden la pista pues sus encantos los enloquecen, pero ¿será que ella está abierta al amor?

Si usted se da una vueltecita por el Instagram de la presentadora de A lo Panameño se dará cuenta de que muchos le están tirando dardos a ese corazón, pero desde ya les digo que es muy difícil que ella le preste atención a alguien a través de las redes sociales.

“Sí, la gente escribe mucho, lo veo por encimita, no todo porque no tengo como el tiempo para eso pero sí leo por encima, y bueno está difícil que yo le dé la oportunidad a alguien por redes sociales; yo no soy mucho de eso la verdad, está duro”.

Eso sí, aclaró que su corazón está abierto al amor. “Mi corazón está abierto 100%, solo que hay que esperar a la persona indicada. Yo disfruto la vida, yo siempre disfruto la vida como si fuera el último día, porque tú hoy puedes estar y no sabes si mañana vas a estar, y yo con esa viajadera no sé si me pase algo por el camino, todo puede pasar, así que lo que yo hago es disfrutar cada momento de mi vida”, dijo.

Estudios y música

Sin embargo, La Tepesita en este momento de su vida está muy feliz y contenta, pues se mantiene trabajando fuerte, estudiando y haciendo música junto a Raúl Aparicio.

Les cuento que muy pronto empiezan sus clases virtuales, pues ya se matriculó en Derecho, una carrera que ya había empezado hace algunos años. Y también ya sacó su segunda canción con el tipiquero, “No pidas que te quiera”. “Esa canción fue hecha en el 2006 por el músico, maestro Alí Vergara, él le ha hecho canciones a músicos importantes del país”, aseguró.

Es más, entre sus planes están sacar un poquito de tiempo para poder grabarle el video a esta nueva canción que pueden pedírsela a la misma cantante 6689-0559 por Whatsapp.

Libre de COVID-19

A pesar de que Doralis se mantiene muy activa, viajando de aquí para allá, no se ha contagiado del virus. “Gracias a Dios no, ya perdí la cuenta de cuantas pruebas me he hecho ya, uno tiene que ser responsable; el jueves pasado me hice la última. Yo me he cuidado bastante”.

‘Con todo lo de la pandemia, Doralis ya hasta le perdió el miedo al hisopado, pues se lo ha hecho varias veces, le gusta ser responsable con su salud.