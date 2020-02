El control de la curva de rendimiento podría ser una herramienta útil en la siguiente recesión

Estados Unidos ya aplicó el control de la curva de rendimiento en otra ocasión: en la década de 1940, cuando la Reserva Federal mantuvo abajo los costos de los préstamos del gobierno durante la Segunda Guerra Mundial. Pocos economistas respaldarían este tipo de estrategia fuera de tiempo de guerra. En todo caso, el control de la curva de rendimiento no podrá combatir la siguiente recesión sin ayuda. Si no se hacen cambios más significativos a la política monetaria, tendrá que combinarse con un estímulo fiscal. Quizá una vez más sea imperativo difuminar la línea divisoria entre la política monetaria y la fiscal.

De cualquier forma, incluso si el control de la curva de rendimiento tiene buenos resultados, es posible que no sea suficiente por sí solo. Las tasas a largo plazo ya son bajas, lo que limita el estímulo que pueden producir las reducciones. En Japón, una curva de rendimiento plana no ha podido impulsar al alza la inflación hasta el objetivo del dos por ciento del banco central, y los rendimientos bajos de los bonos soberanos parecen incentivar a las aseguradoras y los fondos de pensiones a adquirir una enorme cantidad de activos tremendamente riesgosos. Un cambio más audaz, como la adopción de un objetivo de inflación más alto, quizá podría ofrecer una ruta sostenible lejos de las tasas de interés bajas. Por desgracia, para lograrlo tal vez se requeriría un impulso mayor del que puede dar un solo banco central.

El hecho de que exista el compromiso de mantener tasas de interés fijas pone nerviosos a algunos economistas. Bernanke advierte que el mercado estadounidense de bonos soberanos es tan grande y se convierte en efectivo con tanta facilidad que la Reserva Federal quizá tenga que comprar cantidades enormes de bonos del Tesoro para alcanzar su objetivo. No obstante, si los mercados consideraran creíble la política de la curva de rendimiento, la Reserva no necesitaría comprar tantos bonos; su compromiso de intervenir evitaría que los inversionistas vendieran bonos a rendimientos fuera de su objetivo. También podría reforzar las promesas del banco central sobre el rumbo futuro de las tasas de interés a corto plazo. El Banco de Japón, que aplicó expansión cuantitativa antes de cambiar a su política de control de la curva de rendimiento, ha mantenido los rendimientos al nivel deseado y ha comprado menos bonos que antes.

Sin embargo, algunas pruebas sugieren que la expansión cuantitativa puede provocar una disminución en los rendimientos y funciona mejor si los mercados de crédito están en crisis, que no es el caso en la mayoría de las recesiones. También puede ser difícil que los inversionistas interpreten los programas de compra de activos. En 2013, por ejemplo, cuando la Reserva Federal dio señales de que quizá compraría menos, los mercados se quedaron pasmados . En noviembre, uno de los gobernadores de la Reserva Federal, Lael Brainard, destacó que los anuncios de la Reserva con respecto a la expansión cuantitativa por lo regular causan tambaleos en los mercados. Quizá debido a esta confusión, la Reserva Federal prefiere no emplear la expansión cuantitativa con la audacia que requeriría la economía.

