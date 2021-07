El contrato de Messi con el Barcelona expiró y ya recibió ofertas del club de su infancia, de la Liga MX y del ‘peor equipo del mundo’

Lionel Messi es ahora oficialmente agente libre después de que su enorme contrato de cuatro años y 500 millones de euros con el Barcelona expirara al filo de la medianoche del 1 de julio.

El contrato del internacional argentino fue el más grande firmado por un atleta en la historia del deporte, eclipsando incluso los contratos ofrecidos a estrellas de la NFL, MLB y NBA.

Naturalmente, el Barça está trabajando en la renovación del astro, pero la deuda de mil millones de euros del club, el impacto financiero de la pandemia de COVID-19 y las reglas del juego limpio financiero significan que no podrán ofrecerle a Messi un nuevo acuerdo tan grande como el que acaba de caducar.

“Queremos que se quede y Leo quiere quedarse, todo va por buen camino”, dijo a Onda Cero el presidente del club, Joan Laporta. “Todavía tenemos que resolver [el asunto] del Fairplay Financiero… estamos en el proceso de encontrar la mejor solución para ambas partes”.

Es probable que Laporta encuentre una manera de hacer espacio en el presupuesto del Barça para que Messi permanezca unos años más, aunque la noticia de que el jugador de 34 años podría -solo podría- estaría disponible ha provocado cientos de reacciones alrededor del mundo del futbol.

El seis veces ganador del Balón de Oro ha sido relacionado con pesos pesados europeos como Manchester City y Paris Saint-Germain, que son, de manera realista, los únicos otros dos clubes de élite que podrían permitirse ficharlo. Sin embargo, como era de esperar, varios otros clubes han lanzado en redes sociales sus propuestas a Messi con la esperanza de tentarlo a marcharse del Camp Nou.

Newell’s Old Boys, el equipo de la infancia de Messi en su ciudad natal Rosario, fue uno de los primeros en dar a conocer su interés, tirando de las cuerdas del corazón de la estrella del Barça en un intento por convencerlo de regresar a casa.

El equipo argentino tuiteó una foto de Messi con la camiseta del club, que se puso como homenaje a Diego Maradona al marcar su primer gol tras la muerte de la leyenda argentina el año pasado.

Si eso no fuera suficiente, Newell’s publicó una imagen de una pancarta que se exhibe en su Estadio Marcelo Bielsa que dice: “Messi: Tu sueño es nuestra ilusión. Newell’s Old Boys te alienta y espera”.

Casualmente, un gigantesco nuevo mural de Messi en el costado de un edificio en su antiguo barrio será presentado oficialmente por la ciudad de Rosario el jueves. Messi ha dicho varias veces en el pasado que le gustaría volver a Newell’s al final de su carrera. Quizás suceda antes de lo esperado.

Por otro lado, el Puebla de la Liga MX también mostró su interés en fichar al astro de la Albiceleste e incluso aseguró que ya le habían mandado un mensaje directo para iniciar con las conversaciones.

Messi también recibió una oferta de contrato formal del Ibis Sport Club, el pequeño equipo brasileño que una vez afirmó con orgullo ser el “peor equipo de fútbol del mundo”. Esto se produjo después de que Ibis ingresara en los libros de récords mundiales Guinness por no ganar un solo juego durante un período de tres años y 11 meses a fines de la década de 1970 y principios de la de 1980.

“Hola, estamos muy contentos porque tu contrato está por terminar. Por eso, estamos aquí con una propuesta para que juegues en el peor equipo del mundo”, escribió el club al presentar los términos de su contrato, que incluye varias condiciones inusuales:

Hubo una oferta igualmente optimista sobre la mesa del FC Volendam, quien le presentó a Messi una lista completa de las razones por las que su humilde club en la segunda división holandesa sería el próximo destino perfecto para él.

¿Buen pescado? Listo. ¿Bonito uniforme naranja? Listo.

Hi @TeamMessi, some reasons to come to FC Volendam:

🟠 We follow the philosophy of Johan Cruyff.

🟠 You can play with one of Europe’s topscorers.

🟠 We have great fish.

🟠 We have the most beautiful orange shirt in the world.

You just have to sign. Hope to see you @ The Dijk. pic.twitter.com/Qnga6hZxpY

— FC Volendam 🔶 (@fcvolendam) July 1, 2021