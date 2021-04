El contenido de valor agregado, la evolución del mercadeo digital

“Hacer una publicación y no un proceso” , son algunos errores de las empresas, menciona Oberlander al señalar que se debe pensar en las redes sociales como un objetivo en sí mismo y no como una plataforma de distribución de contenidos.

Las marcas y las empresas están buscando innovar con nuestras propuestas que aprovechen el boom del uso de redes sociales. Pero muchas veces no saben qué ofrecer o no dan el valor agregado adicional a los usuarios, plantea Raquel Oberlander , especialista en mercadeo digital y autora del libro el ACV del Marketing Digital.

You May Also Like