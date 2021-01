El contagio de López Obrador pone en alerta al Gobierno mexicano

No ha sido la honestidad personal lo que se le ha cuestionado a López Obrador a lo largo de esta pandemia, sino la responsabilidad. El mandatario se ha situado en el grupo de los líderes que no usaban cubrebocas, como el brasileño Bolsonaro, que también se contagió, o el polémico Donald Trump, que proyectaron una imagen más cercana a la inmunidad divina que al riesgo humano. Decenas de veces se le ha interpelado en estos meses al presidente mexicano sobre su desprecio por el uso de la mascarilla, que apenas se puso en su visita a Estados Unidos en julio. Su respuesta seguía siempre la línea trazada por López-Gatell, igualmente reacio a utilizar el cubrebocas y apostar por la distancia física entre personas.

En todo caso, el presidente nunca afirmó que se vacunaría en cuanto llegaran los biológicos. Bien al contrario, siempre se ha mantenido respetuoso con el protocolo establecido para priorizar a los grupos de mayor riesgo. En su caso, recibiría una única dosis de la vacuna china CanSino. Gatell ha afirmado esta tarde que la vacuna, de cualquier modo, no está recomendada para las personas enfermas de covid. Preguntado además por el acuerdo con Rusia cuando aún la autoridad estatal mexicana, Cofepris, no ha dado su visto bueno a dicho biológico, ha afirmado que “se está a la espera de algunos detalles administrativos para dictaminar su autorización”. Y ha querido tranquilizar a quienes desconfían de que reciban a tiempo la segunda dosis, con la que se garantiza una inmunización del 98%: “La OMS ha identificado la posibilidad de ampliar de 21 a 42 días el periodo para la segunda dosis sin que haya riesgo ni disminuya la eficacia”. Hasta el momento, solo 28.715 personas han completado ese ciclo entre las más de 642.000 vacunadas por primera vez.

López-Gatell no ha querido abundar en los síntomas que manifiesta el mandatario mexicano, asistido por un equipo médico que comanda el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y confinado en Palacio Nacional junto a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y su hijo pequeño, ambos sin síntomas, como se informó por la mañana. El subsecretario ha afirmado que “el presidente es también un ser humano y tiene derecho a la privacidad y a la confidencialidad de sus datos médicos. No se revelerán a menos que él mismo opte por compartirlos a través de su cuenta de Twitter o por otras vías. Lo que se sabe es que presenta un cuadro leve, con síntomas mínimos, que ha tenido la clásica febrícula”, ha dicho.

You May Also Like