El consumo de carne de vaca, cerdo y conejo en los hogares subió en 2020 por el confinamiento tras años de derrumbe

No obstante, hasta el pasado año 2020, llevaba años de caída leve pero progresiva: en 2012 se consumían 22,78 kg per cápita al año. En 2019 cayó a 21,35, pero en 2020 dio un importante salto hasta los 23,01 kg per cápita al año.

Al respecto, recalcan que, al igual que con la carne de pollo, el consumo de carne de vacuno lleva muchos años cayendo en España. En concreto, en 2008 era de 7,90 kilogramos per cápita al año y en 2019 de solo 4,85 kilogramos per cápita al año. Y justo en 2020, tras numerosas campañas de promoción y muchos años de caída progresiva, el consumo de carne de vacuno había vuelto a subir: en 2020 ascendió a 5,35 kg al año por cabeza.

El Ministerio de Agricultura todavía no tiene cuantificado esta caída, por lo que no se puede saber con certeza si el consumo total de carne medio por cabeza de los españoles continuó cayendo un año más, aunque fuentes del sector cárnico creen que probablemente fue así.

