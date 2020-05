El consumo de alcohol agrava la respuesta inflamatoria frente al coronavirus

“En esta epidemia, al menos en parte, lo que mata no es, o no del todo, el virus, es nuestro propio yo”. Con esta rotunda afirmación, el doctor Javier Laso resume con claridad la desproporcionada respuesta inmune con la que muchos pacientes reaccionan ante la Covid-19 . Es la famosa tormenta de citocinas, proteínas que regulan el mecanismo de inflamación, y este internista quiere poner el foco en los nocivos efectos que en ella puede tiene el alcohol, aspecto en el que considera que no se ha puesto el foco.

You May Also Like