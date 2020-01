El Constitucional ampara el derecho de un trabajador a quejarse de su empresa

“La celebración de un contrato de trabajo no implica, en modo alguno, la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, así como que la libertad de empresa (art. 38 CE) no legitima que los trabajadores hayan de soportar limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas”, explica.

Según el TSJ, al plantear sus reivindicaciones por el “cauce inadecuado” y acudir al Ayuntamiento con denuncias que no han quedado acreditadas se causó a la empresa un “perjuicio injusto” que no puede justificarse en el ejercicio a la libertad de expresión, pero el Constitucional ve esos argumentos “inadmisibles”.

El TSJ declaró el despido “improcedente” porque faltó un expediente disciplinario previo y concreción en la carta de despido y no se acreditaron los hechos objetivos que llevaron a rescindir el contrato, pero rechazó que fuera “nulo” al estimar que no se había vulnerado el derecho a la libertad de expresión, extremo que ahora corrige el Constitucional.

En una sentencia publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Constitucional señala que, al exigir que las críticas no trascendieran más allá de la empresa, se produjo un “claro vaciamiento del contenido” de ese derecho fundamental, haciendo que cediera ante un “deber de lealtad” a la empresa que no se ajusta al sistema constitucional de relaciones laborales.

You May Also Like