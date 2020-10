el Consejo Europeo se reúne y Sánchez pedirá celeridad con las ayudas

Fuentes comunitarias consultadas por 20minutos explican que “no hay que pensar que en julio ya se quedó todo hecho”. Nada más lejos de la realidad. Es más, estos días se negocia la entrega de las ayudas, el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y las peticiones sobre el Estado de Derecho . Todo a la vez. “Es un único paquete y va a costar aprobarlo”, sobre todo por la tercera pata. Busca que sobre todo Hungría corrija sus deficiencias en cuanto al sistema judicial, por ejemplo. Pero Viktor Orbán no está por la labor, y podría usar esto como “un chantaje”. Sin acuerdo en ese aspecto, no hay fondos europeos.

You May Also Like