El Consejo de Ministros se da un mes más para negociar la subida del Salario Mínimo con los agentes sociales

En este proceso se ha puesto encima de la mesa del Gobierno la posibilidad de ampliar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 35 años , una cuestión que los sindicatos no van a aceptar porque no aparece en las recomendaciones del Pacto de Toledo ni está en la mesa de diálogo social para la reforma de las pensiones.

El Gobierno, por lo tanto, no va a subir el salario mínimo, de momento, pero lo cierto es que el 48,9% de los ciudadanos consideran que sí es un buen momento para un nuevo incremento, frente aun 42,7% que no estaría de acuerdo. Las personas que actualmente trabajan son las que muestran un mayor apoyo a esta subida (50,6%). Igualmente, los principales apoyos a esta medida se producen entre los votantes de Unidas Podemos (79,6%) y PSOE (51,7%), así como entre los votantes de izquierda (77,2%) y centro izquierda (61,9%). Es una de las conclusiones de la encuesta de DYM para 20minutos . Precisamente este también ha sido otro motivo de discrepancia entre los partidos de la coalición.

