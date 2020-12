El Congreso de EE UU alcanza un acuerdo para un nuevo rescate por valor de 900.000 millones de dólares | Economía

Después de meses bloqueo, y al cabo de un fin de semana frenético de negociaciones, los líderes del Congreso de Estados Unidos han aprobado al fin, in extremis, un nuevo paquete de estímulo a la economía por valor de 900.000 millones de dólares, para ayudar a las familias y a las empresas a afrontar la devastación económica provocada por la crisis del coronavirus. El paquete aprobado este domingo, la primera gran inyección de dinero público desde abril, es uno de los más grandes de la historia, aunque no llega a la mitad de la cuantía que se desembolsó en la ley de estímulo aprobada en marzo. Las ayudas contempladas en aquel paquete estaban ya expirando y el bloqueo en el Capitolio estaba dejando a millones de estadounidenses sin ayuda federal.

