El Congreso de Bolivia inicia el debate para enjuiciar a la presidenta Áñez durante el nuevo Gobierno | Internacional

La contundente victoria de Luis Arce con el 55% de los votos no alcanzó para revertir la polarización en Bolivia. La bancada parlamentaria del excandidato Carlos Mesa advirtió que no asistirá al acto de posesión en protesta por el cambio de reglamentos realizado por el MAS. El Comité Cívico Pro Santa Cruz, que representa a la poderosa élite de esta región boliviana, realizará una huelga de hambre en la puerta del Congreso, justo en el sitio que se realizará la toma del juramento de Arce. Lo hará también para exigir una auditoría del proceso electoral. Los cívicos de Santa Cruz se resisten a reconocer los resultados de las elecciones, mientras grupos de extrema derecha de esta región y otras regiones esgrimen múltiples teorías conspirativas para hablar nuevamente de “fraude” y quitarle legitimidad al Gobierno entrante.

Por otra parte, Longaric confirmó no haber invitado al expresidente Morales ni al presidente Nicolás Maduro al acto de juramentación del nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce, el 8 de noviembre. Explicó que el primero no fue convidado porque “es hostil” a la democracia boliviana; en cuanto al venezolano, apenas asumió como ministra a fines del año pasado, Longaric sumó a Bolivia a los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Morales y Maduro fueron invitados de todas maneras por el presidente boliviano electo. Morales no asistirá a la asunción y llegará al país al día siguiente de que esta se produzca.

El MAS me inicia juicios. Soy inocente de sus acusaciones, sólo pido una investigación imparcial. Voy a defenderme y lo haré desde Bolivia. Me debo a las familias bolivianas, por ellas hicimos los bonos controlamos el virus y sostuvimos la democracia, aquí estoy y doy la cara.

